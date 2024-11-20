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أودي تطلق أيقونتها Q6 e-tron الكهربائية الجديدة كليا

10:15 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
     أودي Q6 e-tron الجديدة
  • عرض 6 صورة
     أودي Q6 e-tron الجديدة
  • عرض 6 صورة
     أودي Q6 e-tron الجديدة
  • عرض 6 صورة
     أودي Q6 e-tron الجديدة
  • عرض 6 صورة
     أودي Q6 e-tron الجديدة
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أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق أيقونتها Q6 e-tron الكهربائية الجديدة كليا في الشرق الأوسط، والتي تنتمي إلى فئة SUV الفاخرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Q6 e-tron الجديدة تمثل بداية مرحلة جديدة في عالم السيارات الكهربائية؛ حيث تعد أول طراز يُنتج بالاعتماد على المنصة الكهربائية المتطورة (PPE)، لتعيد بذلك تعريف معايير التكنولوجيا المتقدمة.

وبفضل تصميمها الجريء وأدائها العالي، تقدم هذه السيارة الكهربائية بالكامل تجربة قيادة استثنائية مع مدى سير كبير يصل إلى 625 كيلومترا بشحنة واحدة.

تصميم خارجي أنيق

ويجسد تصميمها الخارجي الأنيق هوية أودي المميزة في السيارات الكهربائية، بينما يقدم تصميمها الداخلي فلسفة جديدة تعتمد على الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز المقصورة الداخلية بأحدث تصميم من العلامة حتى الآن، مع شاشة جديدة للركاب وأحدث نظام MMI بتقنية اللمس، بالإضافة إلى مقصورة قيادة افتراضية، لتجمع بذلك بين أرقى عناصر الفخامة والابتكار.

إضاءة رقمية مبتكرة

ويعمل نظام الإضاءة الرقمي المبتكر من أودي على تعزيز تجربة القيادة من خلال مميزات الإضاءة القابلة للتخصيص، ومصابيح LED الأمامية بتقنية Digital Matrix، ومصابيح OLED الخلفية، التي توفر إضاءة دقيقة إضافية.

وبفضل بطاريتها سعة 100 كيلووات في الساعة، وتقنية الـ 800 فولت، وقدرتها على الشحن بسرعة فائقة، تقدم سيارة Q6 e-tron أداءً استثنائيا وكفاءة عالية في قطع مسافات طويلة، مما يعكس التزام أودي الدائم بالارتقاء بالابتكار والفخامة إلى آفاق جديدة، وتقديم تجربة قيادة مميزة في كل رحلة.

بسعر يبدأ من 79,194 دولار أميركي، تجمع السيارة Q6 e-tron بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة في تصميم فريد.

في حين تتوفر سيارة SQ6 e-tron عالية الأداء التي تتميز بقوتها وتسارعها المعززين بسعر يبدأ من 93,399 دولارا أميركي، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة لعشاق الأداء الاستثنائي.

Q6 e-tron الكهربائية أودي السيارات الجديدة
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