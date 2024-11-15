للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص كروس أوفر في مصر

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كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة عن السيارة الكروس أوفر الأرخص سعرًا، خاصة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها سوق السيارات وعودة ارتفاع الأسعار من جديد.

تعد جاك JS2 الجديدة أرخص سيارة كروس أوفر بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي تتاح عبر فئة واحدة سعرها الرسمي 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأرخص سيارة كروس بالسوق المصري:

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

وتحتوي السيارة جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

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