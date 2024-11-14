خبراء: لهذه الأسباب 2025 هو عام تراجع أسعار السيارات في مصر

كتب - محمد جمال:

لا يزال قطاع السيارات المصري يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة تباطؤ حركة الاستيراد وقلة المعروض بالسوق والارتفاعات المتتالية بأسعار السيارات خلال السنوات الماضية.

وبالرغم من الأزمة التي تحيط بالسوق، إلا أن الدولة تعمل جاهدة على إيجاد حلول جذرية من خلال تعزيز فرص النمو وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وترجمت جهود الحكومة المصرية عبر عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية للتوسع في الإنتاج لعلامات تعمل بالسوق المحلي، وكذا تدشين خطوط إنتاج لعدد من علامات تجارية أخرى وآخرها علامة بروتون الماليزية.

أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن سوق السيارات المصري سيشهد مع انطلاق العام 2025 المقبل تحولًا جذريًا بصناعة السيارات في مصر وتراجع كبير بالأسعار.

وأضاف مسروجة في تصريح لـ"مصراوي"، أن شراكة مجموعة عز العرب مع السويدي إلكتريك لتجميع برتون ساجا بدءًا من الشهر القادم، ووجود اتفاقيات صينية لتجميع سيارات بمصر وعودة النصر للسيارات، جميعها عوامل ستحدث فارق خلال أشهر قليلة.

وتابع: "سيكون هناك تحول وتنافس حقيقي بين الشركات خلال المرحلة المقبلة بالسوق المصري، بل وسنري خلال الفترة القادمة أسعار حقيقة غير التي نراها اليوم".

وأشار "أميك" الشرفي إلى أن سوق السيارات المصري سيتحسن بنسبة 55% بل وأكثر من ذلك، نظرًا لحجم السيارات التي سيتم إنتاجها وضخها بالسوق.

وتوقع انتهاء أزمة الاستيراد وعودة الحركة مرة أخرى من جديد، قائلًا:"ستنتهي الأزمة بالتأكيد خلال وقت قريب وسنشهد انخفاضات كبيرة بأسعار السيارات لا يتوقعها أحد وستبدأ المنافسة الحقيقية".

وفي السياق أكد أسامة أبو المجد رئيس، رابطة تجار السيارات، أن العام 2025 سيشهد عودة سوق السيارات المصري للحياة من جديد، بعد سنوات من الركود وضعف المبيعات والارتفاعات الكبيرة بالأسعار.

وتوقع أبو المجد، أن النصف الثاني من 2025 سيشهد تحسن المبيعات بشكل ملحوظ جدا، مدفوعة باتفاقيات وشراكات التجميع المحلي التي ستحدث طفرة بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

وأنهي أبو المجد، أن السيارات المجمعة محليًا سوف تسهم بشدة في تحقيق منافسة قوية بفئة السيارات الاقتصادية، وهي الفئة الأكثر طلبًا من قبل المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري.