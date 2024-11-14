سيارة هاتشباك إيطالية موديل 2019 لاتزيد عن 520 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يتوفر في مواقع بيع السيارات المستعملة اليوم العديد من الطرازات الحديثة التي تنتمي لعلامات عريقة وتتميز بأسعار المناسبة، ولا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

وتعد فيات بونتو المستعملة موديل 2019 واحدة من أبرز الطرازات التي يقدمها الصانع الإيطالي، وتتميز بالتصميم المميز والتسعير الجيد فضلا عن التاريخ الكبير بالشارع المصري.

تباع فيات بونتو موديل 2019 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 520 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لفيات بونتو بالسوق المصري:

تأتي فيات بونتو بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 77 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 115 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة مع فتيس نصف اوتوماتيك وفتيس مانيوال 5 سرعات.

تتسارع بونتو من صفر إلى 100 كم في 13.2 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لتر، وتصل لسرعة قصوى 165 كم في الساعة.

يبلغ طول فيات بونتو 4065 مم والعرض 1687 مم والارتفاع 1491 مم مع سعة الشنطة الخلفية 252 لتر.

تأتي بونتو بعددا من وسائل الأمان والسلامة القياسية في مقدمتها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي بواسطة ريموت، وفرامل EBD، ومثبت سرعة.

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