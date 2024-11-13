حملة استدعاء سيارات فيات تيبو بمصر لهذا السبب

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو وكيل علامة فيات في مصر، عن حملة استدعاء جديدة لسيارتها تيبو في السوق المحلي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن عودة تيبو مانيوال الجديدة.

وأرجعت الشركة السبب وراء حملة الاستدعاء لعمل التحديثات اللازمة على نظام السوفت وير الخاص بالسياره كإجراء احترازي من الشركة لضمان تقديم أعلى مستويات الأمان والأداء لعملائها.

وقالت الشركة أنه حرصًا على تيسير الإجراءات يرجى من عملائها التأكد من أن سياراتهم ضمن الحملة أم لا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع https://proactivesoft.net/RecallCampaign

2- ادخال آخر 8 أرقام من رقم الشاسيه الخاص بالسيارة.

3- ادخال اسم العميل.

4- ادخال رقم الهاتف المحمول.

وأضافت الشركة، بمجرد التحقق من بيانات السيارة سيكون بإمكان العملاء الاستفادة من مزايا خاصة تتضمن الحصول على فلتر زيت مجاني عند القيام بإجراء التحديثات المطلوبة.

كانت شركة داينامكس وكيل سيارات فيات في مصر قد أعلنت مؤخراً نفاذ الدفعة الأولي من فيات تيبو مانيوال في السوق المصري بالكامل والتي قدمتها بسعر يبلغ 724.900 ألف جنيه.

ثم أعلنت عن فتح باب الحجز على الدفعة الجديدة من السيارة مؤكدة أنها تتوفر بكميات محددة بسعر يبلغ 749.900 ألف جنيه.