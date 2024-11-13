أغلى سيارات رينو في مصر| هل نجحت النسخة المعدلة في حماية الركاب بالحوادث؟

إم جي 5 موديل 2022 لا تتجاوز 820 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

كشف البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة "Euro NCAP" عن نتائج أحدث اختبارات خضعت لها السيارة رينو رافال PHEV والتي تعد النسخة المعدلة من رينو أوسترال الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وحازت السيارة الفرنسية على تقييم 5 نجوم، وذلك بعد تعرضها لاختبار التصادم الأمامي اتجاه السائق على سرعة 32 كم/س، و الاصطدام الأمامي بواجهة السيارة على سرعة 50 كم/س.

كما نجحت السيارة في اختبار الاصطدام الجانبي بجسم متحرك سرعة 50 كم/س. واختبرت Euro NCAP قوائم رافال الجانبية بعد اصطدامها بجسم صلب بسرعة 32 كم/س.

تمكنت سيارة رينو من حماية السائق والركاب البالغين بنسبة 87% وحماية الأطفال بنسبة 83% أيضًا، وحماية المشاة وركاب الدراجات من مستخدمي الطريق بنسبة 69%، ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 87%.

يذكر أن رينو أوسترال موديل 2024 تتوفر في مصر بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية تحت سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display ذات قياس 9.3 بوصة حيث يعادل حجم الشاشات 3 أجهزة من نوع أي باد حسب تصريحات العلامة الفرنسية.

تعتمد أوسترال على محرك محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر.

يتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة عبر نظام "multi sense" لتغيير وضعيات القيادة الثلاث وهي "كومفورت - إيكو - سبورت".

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية السيارة أوسترال بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و535 ألف جنيه وتصل إلى مليون و975 ألف جنيه.