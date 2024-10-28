ما أرخص سيارة تقدمها علامة بايك الصينية في مصر

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، السيارة U5 Plus في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

وتعد بايك U5 Plus أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 800 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus الجديدة بالسوق المصري:

أداء المحرك

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

المساحات والأبعاد

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

السلامة والأمان

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية.

ويتوفر بالسيارة أيضًا وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

التجهيزات والكماليات

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

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