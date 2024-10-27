القائمة الكاملة بأسعار سيارات هيونداي في مصر.. تبدأ من 765 ألف جنيه

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية 5 سيارات بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري، وتبدأ أسعار أرخص طرازاتها المتاحة بمصر من 765 ألف جنيه.

تتنوع سيارات هيونداي في السوق المصري بين سيدان عائلية وSUV؛ ويمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

هيونداي أكسنت RB

تبدأ من 765.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 795.000 جنيه، والفئة الثالثة 835.000 جنيه، والفئة الرابعة 855,000 جنيه، والفئة الخامسة 890.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا AD

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD من 970.000 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1.030.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.135.000 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

هيونداي سانتا في

تتوفر هيونداي سانتا في بفئتين من التجهيزات؛ الفئة Executive القياسية بثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، بينما الفئة Calligraghy الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و770 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا CN7

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه ولكنها غير متوفرة لدى الوكيل بمصر.

هيونداي توسان NX4e

لا يزال الوكيل المحلي يرفع شعار "Not Available" أمام السيارة هيونداي توسان SUV موديل 2024 بقوائم التسعير الرسمية.

وكان آخر تسعير معلن للسيارة التي تقدم بـ7 فئات من التجهيزات فكانت تبدأ من مليون و750 ألف جنيه للفئة القياسية وتصل إلى مليونين و275 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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