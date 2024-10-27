طرح شاحنات UD اليابانية لأول مرة في مصر.. صور

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن شراكتها الاستراتيجية مع "يو-دي للشاحنات"، الشركة اليابانية الرائدة في تصنيع الشاحنات الثقيلة والمتوسطة.

ومن المقرر بحسب بيان، أن ستكون جي بي أوتو الموزع الرسمي لطرازي «كويستر للمهام الثقيلة» و«كرونر للمهام المتوسطة» الشهيران عالميًا لأول مرة في السوق المصري.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جي بي أوتو التي تهدف لتعزيز قطاع النقل التجاري في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلي على فئة الشاحنات الثقيلة والمتوسطة.

تتميز "يو-دي للشاحنات"بتكنولوجيا متقدمة وخبرة طويلة في تقديم حلول النقل التجاري المتطورة. ويأتي طرازي «كويستر» و«كرونر» الشهيران بمحركات قوية، ونظام تثبيت السرعه يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وزيادة الإنتاجية، وتوفير الراحة للسائقين، والمساهمة في توفير أنظمة الأمان المتقدمة، مما يعزز استمرارية التشغيل ورفع مستويات الأداء.

قال إسلام الورداني، رئيس قطاع مبيعات الشاحنات في جي بي أوتو، إن الشراكة مع "شاحنات يو دي " الرائدة عالميًا تمثل إضافة استراتيجية قوية لمجموعة منتجات جي بي أوتو في السوق المصري.

وأضاف الورداني أن هذه الشراكة تأتي في إطار سياسة المجموعة والتي تهدف إلى تقديم المنتج الذي يناسب احتياجات عملائنا، في ضوء تغير أنماط الاستهلاك.

وأوضح أن العمل أصبح اليوم أكثر عملية، حيث يبحث عن منتجات تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما تقدمه "شاحنات يو دي" حيث أنها مصممة لتلبية التحديات في السوق المصري.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع النقل التجارى فى جي بي أوتو، لوران فريدرش، إن دور الشركة في دعم النمو الاقتصادي والصناعي في مصر يعنكس من خلال تقديم شاحنات توفر حلولاً مخصصة للنقل لمسافات طويلة والبناء والنقل المحلي.

وأضاف فريدرش أن الشركة ملتزمة بتقديم خدمة عملاء استثنائية، حيث توفر عقود صيانة وقطع الغيار لتعزيز الإنتاجية وتقليل التكاليف، مؤكدًا أن إطلاق "يو-دي" في مصر تعد لحظة فارقة بقطاع النقل.

وأعلن فريدرش خلال حفل الإطلاق عن عرض حصري للعملاء الذين سيحجزون شاحنات يو دي خلال الأسبوع الأول بعد الإطلاق.

بدوره قال مراد هدنا، رئيس "يو-دي للشاحنات" في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جي بي أوتو الرائدة في السوق المصري استراتيجة وذلك لما تتمتع به من خبرة واسعة وفهم عميق لاحتياجات السوق.

وأضاف هدنا أن هذه الشراكة تهدف إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والاستدامة للمساهمة في تحقيق رضا العملاء في مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق طموحاته من خلال هذا الإطلاق الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة "يو-دي للشاحنات.

اقرأ أيضًا:

سيارة مجمعة محليًا موديل 2020 بـ520 ألف جنيه

أحدث قائمة سعرية لـ"بيجو" في مصر خلال أكتوبر.. وإضافة فئة جديدة لـ 408

أرخص طرازات كيا في مصر بعد ارتفاعها 50 ألف جنيه