أرخص طرازات كيا في مصر بعد ارتفاعها 50 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، زيادة أسعار كيا حراند سيراتو 2024 السيدان العائلية بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتعد كيا جراند سيراتو الجديدة موديل 2024 المتاحة لعملاء السوق المصري خلال الشهر الجاري بكافة موديلاتها، ضمن أبرز اهتمامات المقبلين على الشراء بأسطول طرازات كيا في السوق المحلي ودليل ذلك انتشارها بشوارع مصر.

تقدم كيا جراند سيراتو موديل 2024 بزيادة 50 ألف جنيه وأصبحت أسعارها تبدأ من 1,299,900 جنيه للفئة الأولى، و1,429,900 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة تباع 1,499,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كيا جراند سيراتو التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد لكيا جراند سيراتو

يبلغ وزن السيارة الفارغ 1.293 كجم، وطولها الكلي 4.640 ملم، والعرض 1.800 ملم، والارتفاع الإجمالي 1.450 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 158 ملم، ومساحة التخزين الخلفية 502 لترًا مكعبًا.

استخدمت كيا في صناعة الهيكل الخارجي لسيارتها الجديدة خليط من الحديد المقوى منحها صلابة وقدرة تحمل بنحو 16% عن جميع النسخ الأخرى التي سبقتها.

السلامة والأمان لكيا جراند سيراتو

زودت سيارات كيا جراند سيراتو 2022 بعدد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك”.

التجهيزات والكماليات لكيا جراند سيراتو

تمتلك السيارة تجهيزات وكماليات يذكر منها جنوط 15 بوصة تكييف هواء، زجاج كهربائي ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ترفيهي مكون من (راديو و USB وبلوتوث، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وغيرها.

مقصورة سيراتو مزودة بعجلة قيادة قابلة للتحريك في 4 اتجاهات وكونسول وسطي مزود بشاشة تحكم 8 بوصة تدعم Apple carplay وأندرويد أوتو، إضافة لمقاعد مستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.