هوندا تستدعي أكثر من 720 ألف سيارة بسبب خطر قاتل.. ما السبب؟

طوكيو - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور استدعاء أكثر من 8ر720 ألف سيارة بسبب احتمال تشقق مضخة الضغط العالي للوقود وتسرب الوقود منها.

وبحسب الشركة اليابانية فإنه بسبب خلل مضخة الضغط العالي الأساسية للوقود، فقد تحدث تشققات داخل مضخة الوقود.

ويمكن أن تزداد هذه التشققات أثناء تشغيل السيارة مما يؤدي إلى احتمال تسرب الوقود، حيث ستظهر رائحته أثناء توقف أو تشغيل السيارة ويمكن حدوث اشتعال النار في السيارة أو وقوع تصادم لها وسقوط ضحايا.

تشمل خطة الاستدعاء سيارات محددة من هوندا أكورد وأكورد هايبرد طرازي عامي 2023 و2024، وهوندا سي.آر هايبرد طرز سنوات 2023 – 2025 وهوندا سيفيك وسيفيك هايبرد 2025.

وسيتم الاتصال بجميع أصحاب السيارات المستهدفة عبر البريد في ديسمبر المقبل، لكي يتوجهوا بالسيارات إلى وكلاء هوندا المعتمدين للكشف عنها مجانا، وسيقوم الوكلاء باستبدال مضخة الضغط العالي للوقود إذا اكتشفوا العيب بها.

من ناحيتها أعلنت هوندا أمريكا عن الاستدعاء لتشجيع أصحاب السيارات المستهدفة بنقلها إلى الوكلاء المعتمدين لإصلاح السيارات بمجرد تلقيهم الاخطارات.