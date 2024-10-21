فولكس فاجن مصر تستعد لتقديم النسخة الرياضية من جولف

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3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الرسمي لعلامة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق الإصدارها الرياضي R للسيارة جولف "Golf" الهاتشباك.

تعمل "جولف R" عالمياً بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ما يرفع قدرتها إلى 328 حصان مع 420 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثوانٍ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، أو 270 كم/س مع باقة Performance، مما يجعلها من أسرع سيارات فولكس فاجن.

يتزين التصميم الخارجي بمصابيح LED Plus ومصد أمامي جديد، فيما تأتي العجلات بمقاسات 18 أو 19 بوصة.

أما مقصورة السيارة تحتوي على شاشة ترفيه ومعلومات بحجم 12.9 بوصة، مع تحديثات للعدادات ومفاتيح التحكم، بالإضافة إلى مقاعد رياضية وإضاءة محيطة متعددة الألوان.

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