أرخص سيارة تقدمها أودي بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

تصنف أودي Q2 الجديدة التي تنتمي الكروس أوفر كأرخص طرازات العلامة الألمانية بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري، وتتاح بفئة واحدة فقط في السوق المحلي.

تتوفر أودي Q2 أرخص طرازات العلامة بمصر أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة سعرها الرسمي 2 مليون 75 ألف جنيه.

نستعرض في التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأودي Q2 الجديدة فى مصر:

أداء المحرك

تقدم السيارة محلياً بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان

وسائل الأمان في Q2 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

التجهيزات والكماليات

تأتى مقصوره Q2 مزودة Fشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت المقصورة بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، مثبت للسرعة.

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