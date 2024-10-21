خلال أسابيع.. انطلاق معرض أوتوتك لخدمات ما بعد بيع السيارات بمصر

كتب - محمود أمين:

يقام معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

يعد أوتوتك فرصة للمختصين والشركات للتواصل واستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات حيث سيشهد مشاركة أكثر من 300 شركة من دول مثل الصين والهند وتايوان وتركيا والإمارات والكويت، بالإضافة إلى أكثر من 15 دولة أخرى.

يسعى المعرض إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال استضافة بعثات من دول مثل غانا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا، مما يعكس أهمية دعم العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات.

تتوقع إدارة المعرض استقطاب نحو 9000 زائر من المتخصصين والمهتمين، مع وجود فعاليات متنوعة تشمل "مؤتمر أوتوتك" الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين، بالإضافة إلى عروض حية تتيح للشركات استعراض منتجاتها.

يغطي المعرض ستة أقسام رئيسية تشمل قطع الغيار والمكونات، والإصلاح والصيانة، والإطارات والبطاريات، والإكسسوارات والكماليات، والزيوت ومواد التشحيم، والإلكترونيات والنظم.

قالت هناء صلاح الدين، مديرة المعرض، إلى أن قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات يعزز الاقتصاد المصري، وأكدت على أهمية المعرض في دعم هذا القطاع.

كما أوضحت أن النسخة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث جذبت أكثر من 7500 زائر، مما ساهم في خلق بيئة حيوية للتواصل وتوسيع الفرص التجارية.

تنظم المعرض شركة إنفورما ماركتس، المعروفة بتفانيها في قيادة نمو الصناعة وتعزيز الابتكار، مما يجعل المعرض منصة فريدة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المشاركين.

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