داسيا Duster.. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

احتلت السيارة Duster مراكز متقدمة دائما في إحصائيات المبيعات منذ أن قامت شركة داسيا الرومانية بطرح السيارة الرياضية متعددة الأغراض SUV لأول مرة منذ 14 عاما؛ نظرا لأنها توفر مساحة كبيرة وتتوافر بتكلفة منخفضة.

ملامح الهيبة

ومع إطلاق الجيل الثالث نظير سعر يبدأ من 18 ألف و950 يورو، بذلت الشركة الرومانية جهدا كبيرا لتمنح سيارتها Duster الكثير من ملامح الهيبة؛ حيث تبدو الشبكة الأمامية بصورة أكثر فخامة، كما أن الجوانب أصبحت أكثر تحديدا، بينما تتألق الأضواء بصورة أكبر من السابق، حتى أن سيارة Dacia الجديدة تبدو من بعض المناظير مشابه لسيارات لاند روفر أو فولفو.

وعلى الرغم من البريق واللمعان المنتشر في جميع أجزاء السيارة Duster الجديدة، إلا أنها حافظت على الطابع الريفي والقوي، حتى أنها تشتمل على منافذ سحب الهواء على الجوانب عند الاستخدام الشاق في الطرق الوعرة.

وعلى الرغم من أن السيارة Duster تأتي بحلة جديدة، إلا أنها حافظت على الشكل دون تغيير تقريبا، كما أنها تبدو بحجم أكبر بصورة ملحوظة؛ حيث يبلغ طول السيارة خماسية المقاعد 34ر4 متر، بينما يصل عرضها إلى 81ر1 متر، ومع ذلك فإنها تنطلق بشكل أكثر انسيابية على الطريق.

وتتطابق سعة صندوق الأمتعة مع الموديل السابق؛ حيث إنها تتراوح من 517 إلى 1609 لتر، كما قامت الشركة الرومانية بتحسين الخلوص الأرضي، وبالتالي فقد أصبح ركوب السيارة والنزول منها أكثر راحة.

أرقى مستويات الراحة

وقد قامت الشركة الرومانية بتحسين الأجواء بداخل مقصورة السيارة، لكي ينعم الركاب بأرقى مستويات الراحة، بالإضافة إلى إتاحة نطاق أكبر لحركة الأقدام. وتبدو الأسطح الداخلية حاليا بشكل أكثر فخامة مع تحسين كل التجهيزات وخاصة قمرة القيادة، ولأول مرة تقوم شركة داسيا بتركيب عدادات رقمية مع وجود شاشة لمسية كبيرة وقائمة بذاتها بجانب المقود.

وإلى جانب تمتع سيارة داسيا الجديدة بالمزيد من خصائص الفخامة، فإنها تزخر بالعديد من الوظائف العملية بفضل أرضية التحميل الجديدة في صندوق الأمتعة، علاوة على أن طريقة استعمال السيارة تجمع بين المفاتيح التقليدية وأنظمة المعلومات الرقمية.

تفاصيل ذكية

ومن أهم ما يميز السيارة Duster الجديدة وجود بعض التفاصيل الذكية، التي تعرف باسم YouClip، وهي عبارة عن مجموعة كاملة من الملحقات التكميلية مثل الخطافات والوحدات التركيبية LED وأدراج التخزين وجيوب الحفظ. وتنتشر الأرفف في السيارة، والتي يمكن تثبيتها بواسطة الكلبسات، فضلا عن أنه يمكن تعديلها في أي وقت.

وتعتمد سيارة داسيا الجديدة على نظام توجيه ومجموعة تعليق لتعزيز جوانب الراحة أثناء القيادة، وتوفر السيارة الرياضية متعددة الأغراض 5 أوضاع قيادة وتنطلق على الطريق بهدوء، ولكنها تفتقر إلى الكثير من الحدة عند التوجيه، كما أن المحركات لا توفر القوة اللازمة لمتعة القيادة؛ حيث تصل السرعة القصوى للموديل الأساسي إلى 180 كلم/س.

أنظمة الدفع

وقد فتحت الشركة الرومانية الباب قليلا أمام تطوير أنظمة الدفع، فإلى جانب إمكانية تحويل السيارة إلى العمل بالغاز المسال لأول مرة تقدم الشركة الرومانية محركا هجينا، ويأتي محرك البنزين بسعة 2ر1 لتر وبقوة 96 كيلووات/130 حصان ويعتمد على نظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى توافر مولد 48 فولت، وبالتالي فإنها تعتمد على نظام هجين معتدل.

وأشارت الشركة الرومانية إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 5ر5 لتر/100 كلم. وكما هو الحال في سيارات Clio يتوافر نظام هجين كامل بقوة 104 كيلووات/140 حصان ويمكن قطع المسافات القصيرة اعتمادا على الطاقة الكهربائية.

ويسمح نظام الوحدات التركيبية حاليا باستعمال الكثير من الأنظمة المساعدة مثل الوسادات الهوائية وأنظمة السلامة الكامنة ووظيفة مكبح الطوارئ في المدينة ونظام تحذير السرعة ونظام المساعدة على توجيه المسار.