نيسان تعلن عن تخفيض أسعار جميع سياراتها في مصر لمدة 20 يومًا.. التفاصيل

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بالسوق المصري، عن تقديم عرض بقيمة 20 ألف جنيه "كاش باك" للمقبلين على شراء جميع طرازات نيسان المتاحة بالسوق المحلي

وأوضحت نيسان مصر عبر منشور لها على صحفتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن هذا العرض لمدة 20 يومًا فقط، ويأتي احتفالًا بمناسبة مرور 20 عاما على تواجد نيسان موتور في مصر.

وأكدت الشركة، أنه سيتم تقديم خصومات على أعمال الصيانات وقطع الغيار بتخفيض 20% لمختلف الطرازات عبر مراكز الصيانة المعتمدة لها.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على سيارات نيسان بمصر:

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي 2025 تقدم في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 406 ألف و 500 جنيه وتصل نفس الفئة لسعر مليون و 411 ألف و 500 جنيه لإضافة لونين من الطلاء الخارجي.

تقدم الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً بسعر مليون و 477 ألف و 500 جنيه، تصل لـ مليون و 482 ألف و 500 جنيه للطلاء ثنائي اللون.

يعتمد الجيل الجديد من قشقاي على محرك تربو 4 سلندر سعة 1300 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بقوة 148 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر. سيارة نيسان الجديدة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، تستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كم.

قشقاي الجديدة تقدم بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان من بينها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك موديل 2025 بأسعار تبدأ من مليون و 15 ألف جنيه، تقدم الفئة الثانية مقابل مليون و 115 ألف جنيه، تقدم نيسان النسخة الثالثة بسعر مليون و 165 ألف جنيه.

جوك تقدم مزودة بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات، توفر جوك ثلاثة أوضاع للقيادة من بينها الرياضية والاقتصادية.

نيسان سنترا

تتوفر نيسان بمصر سنترا موديل 2025 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 949 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و49 ألف جنيه للفئة الثانية.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695.400 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

نيسان X-Trail

تبدأ أسعار X-Trail الجديدة في السوق المصري من 2 مليون و200 الف جنيه وتصل 2 مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

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