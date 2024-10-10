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سيارات تابعة لنيابات في ثلاث محافظات للبيع بالمزاد العلني.. التفاصيل

06:17 م الخميس 10 أكتوبر 2024

سيارات للبيع بالمزاد - أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات مستعملة تابعة لنيابات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتعقد جلسة المزاد وفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" سيارات ملاكي ونقل وبيك آب وميكروباص وجرار زراعي ومقطورات وموتويسكلات وتكاتك وتروسيكلات.

تنتمي اللوطات المعروضة بالمزاد إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "كيا - نيسان - شيفرولية - بي واي دي - سوزوكي - مرسيدس - تويوتا - مازدا - هيونداي - أوبل - بروتون - رينو - بيجو - سكودا - ميتسوبيشي".

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