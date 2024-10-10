أسعار فلتر البنزين لـ"هيونداي أكسنت RB" في مصر

كتب - محمد جمال:

لا تزال أسعار قطع غيار السيارات بالسوق المصري مرتفعة نسبيًا خاصة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء قطع الغيار الاستيراد.

لكن قطع الغيار الاستيراد التي يطلق عليها قطع (خلع) لا تصلح في كل الحالات، إذ أن القطع التي تهدد حياة سائق السيارة والمواطنين بالطرق يجب استبدالها بالجديد.

وكغيره من أجزاء السيارة المختلفة فإن فلتر البنزين له عمر افتراضي، ويجب تغييره عند انتهاء صلاحية استخدامه، ويوصي خبراء باستبدال الفلتر بعد 50 ألف كم وهو المتوسط الأعلى للاستخدام.

وتعد هيونداي أكسنت RB واحدة من السيارات الأكثر انتشارا بالسوق المحلي ويبحث ماليكها باستمرار عن أسعار جميع قطع غيارها، ومن بين هذه القطع "فلتر البنزين" الخاص بها.

وبالبحث عبر منصات مواقع الإنترنت المختلفة التي تتيح إمكانية شراء فلتر البنزين الخاص بالسيارة هيونداي أكسنت RB، كانت هذه أبرز متوسط أسعارها والتي جاءت كالتالي:

- يبلغ سعر فلتر البنزين الخاص بالسيارة هيونداي أكسنت RB الأصلي 2.064 جنيه.

- ويتاح أيضًا فلتر البنزين لأكسنت RB صيني بسعر 400 جنيه.

- فلتر بنزين أكسنت RB صيني سعره 240 جنيه.

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