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بعد أنباء عودته.. نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية

كتب : مصطفى حمزة

12:19 م 09/06/2026 تعديل في 12:41 م
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رد خالد البحر درويش، نجل الفنان الراحل حسن البحر درويش، على ما يُثار بشأن الحالة الصحية لعمه الفنان الكبير إيمان البحر درويش وتطوراتها.

وقال خالد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "للأسف، الأخبار المتداولة عن حالة عمي الصحية غير صحيحة".

إيمان البحر درويش وتطورات حالته


وتابع نجل شقيق إيمان البحر درويش: "عمي إيمان البحر درويش لسه تعبان، وحالته لا تسمح بالتفكير في الظهور، وما تردد عن عودته إلى جمهوره غير حقيقي بالمرة، ونسأل محبيه الدعاء له بالشفاء".

أسباب غياب إيمان البحر درويش


وغاب الفنان إيمان البحر درويش عن الظهور منذ عام 2021، إثر معاناته من أزمة صحية ناتجة عن إصابته بنزيف في المخ.

وكان المطرب الكبير قد قدم آخر ألبوم غنائي له بعنوان "أذن يا بلال" منذ 21 عامًا، بينما كان آخر ظهور فني له عام 2019، عندما قام ببطولة مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك".

وطرح إيمان البحر درويش خلال مشواره الفني مجموعة من أبرز الألبومات الغنائية، ومنها: "نفسي"، "شمس ودفا"، "لحظة"، "المسحراتي"، "إحساس بريء"، "أنتِ وأنا"، "طير في السما"، "يا وابور يا مولع"، "ولا عمرك وحشتيني"، و"أنا مقبلش".

أبرز أفلام إيمان البحر درويش

وقدم الفنان إيمان البحر درويش خلال مسيرته الفنية عدد من الأفلام منها: "تزوير في أوراق رسمية"، "طير في السما"، "لقاء في شهر العسل"، "زمن الممنوع"، وغيرها.

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