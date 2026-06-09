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بـ"جمبسوت جريء".. 10 صور لـ إطلالة ميرنا جميل في عرض فيلم الكراش

كتب : نوران أسامة

10:00 ص 09/06/2026 تعديل في 11:40 ص
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احدث جلسة تصوير لميرنا جميل (1)
  • عرض 12 صورة
    احدث جلسة تصوير لميرنا جميل (3)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل بإطلالة جريئة (1)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل باطلالة جريئة (2)
  • عرض 12 صورة
    احدث جلسة تصوير لميرنا جميل (2)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل باطلالة جريئة (1)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل باطلالة جريئة (3)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل بإطلالة جريئة (3)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل بإطلالة جريئة (2)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل بإطلالة جريئة (4)
  • عرض 12 صورة
    ميرنا جميل في عرض فيلم الكراش (1)

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خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية خلال مشاركتها الجمهور على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ميرنا مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة العرض الأول لفيلم الكراش حماسي لا يوصف!"

وظهرت ميرنا بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية جامبسوت من الجينز باللون الأزرق الفاتح بتصميم بدون أكمام.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الكراش" حضور أبطاله وصناعه منهم الفنانة ميرنا جميل، الفنانة مريم الجندي، الراقصة جوهرة.

كواليس فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.
ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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ميرنا جميل فيلم الكراش أحمد داود

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