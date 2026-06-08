شارك الفنان كريم عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس تصوير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق 3، المقرر عرضه خلال صيف 2027.

تعليق كريم عبدالعزيز

ونشر كريم الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الفيل الأزرق.. يحيى راشد ولبنى"، وتجسد نيللي كريم شخصية "لبنى"، زوجة الدكتور يحيى راشد الذي يؤدي دوره كريم عبدالعزيز، وإذ ظهرت في الجزأين الأول والثاني.

كريم عبد العزيز يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

على جانب آخر، يواصل كريم عبدالعزيز الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم 7 Dogs، المعروض حاليًا بدور السينما، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن، منهم أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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