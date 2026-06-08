تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لتقديم ثاني حفلاتها الغنائية في مصر، وذلك خلال شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر أن تقدم "إليسا" الحفل بمشاركة المطرب تامر عاشور، في أحد فنادق منطقة مدينة نصر، وذلك يوم 25 يونيو المقبل.

تحذير هام بشأن حفل إليسا وتامر عاشور

من جانبها، أعلنت إدارة الفندق المنظمة للحفل، عن تلقيها عدة شكاوى بشأن قيام جهات وأفراد غير معتمدين ببيع التذاكر، وحذرت الجمهور من التعامل معهم، مشددة على ضرورة شراء التذاكر فقط من خلال مكتب حجز الحفلات الرسمي التابع للفندق.

حفل الفنانة إليسا



يذكر أن الفنانة إليسا، كانت قد أحيت مؤخرًا حفل تخرج طلاب الجامعة الأمريكية، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، بالإضافة إلى أحدث أعمالها الغنائية "لعبة الأيام".

أقرا ايضا

"بعمل حاجات تثير الدهشة".. أزمات طاردت أحمد سعد قبل "ضفيرة الذقن"







ماذا قال أحمد سعد عن محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب؟



