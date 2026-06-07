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أبرزهم أحمد حلمي وهنا الزاهد أسماء جلال.. نجوم تعرضوا للتنمر

كتب : نوران أسامة

09:13 م 07/06/2026
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    أسماء جلال
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    إليسا
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    أحمد حلمي
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    رامي جمال
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    هنا الزاهد

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كشف عدد من نجوم الفن عن معاناتهم مع التنمر، إما بسبب ملامحهم أو زيادة الوزن أو حتى إصابتهم بأمراض معينة، وأوضحوا تأثير تلك التعليقات السلبية عليهم في مراحل مختلفة من حياتهم.

إليسا

تحدثت الفنانة إليسا في أكثر من مناسبة عن تعرضها للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "المتنمر إنسان مريض، شفت فلتر عم يتمسخروا على فمي، آخر همي.. ما أنا إليسا يا حبيبي وقدرت أعمل شي بحياتي، واللي عم يتمسخر إنت مين؟".

رامي جمال

كما تعرض الفنان رامي جمال للتنمر بعد إعلانه إصابته بمرض البهاق وعدم إخفائه للمرض، وتلقى تعليقات سلبية طالبته بالتوقف عن الغناء والتركيز على العلاج، بينما طالبه آخرون بإخفاء آثار المرض.

أسماء جلال

وتعرضت الفنانة أسماء جلال للتنمر بسبب تشبيهها بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون وتفاعلت مع الأمر بروح مرحة، إذ أعادت نشر صورة تجمع بين ملامحها وملامحه عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، وعلقت: "معرفش مين عملها.. بس أنا بحبه".

أحمد حلمي

وكشف الفنان أحمد حلمي عن تعرضه للتنمر في بداياته الفنية بسبب شكل أذنيه، وقال في حوار سابق: "اتقالي دمك تقيل وودانك مطرطقة"، مؤكدا أنه تعلم مع الوقت كيفية التعامل مع تلك الانتقادات.

هنا الزاهد

كما تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر في طفولتها بسبب شكل أنفها، وقالت في لقاء سابق: "أيوه وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري، ولما كبرت عملت عملية بسبب إنها عملتلي عقدة".

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