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بفستان أزرق أنيق.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها - صور

كتب : سهيلة أسامة

08:16 م 07/06/2026
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خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا واسعا.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة وناعمة، مرتدية فستانًا باللون الأزرق الفاتح المخطط، ونسقته مع حذاء أبيض بكعب عالي وحقيبة صغيرة باللون الأبيض، كما اعتمدت نظارة شمسية.

هكذا تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "ما شاء الله زي القمر ربنا يفرحك"، "يا جمالك"، و"حلوة أوي".

آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد

وكان آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

وعبرت هنا عن سعادتها بالمشاركة في العمل، قائلة: "هناك مشاريع تشعرك حقًا بأن التاريخ يُصنع، فخورة جدًا إني جزء من فيلم 7 Dogs، إن ضخامة العمل ورؤيته والطاقة الموجودة وراء كل تفصيلة فيه أمور لم نشاهدها من قبل في المنطقة".

ويشارك في بطولة فيلم "7 Dogs" كل من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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إطلالات تركي آل الشيخ هنا الزاهد

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