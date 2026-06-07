تحضر القضية الفلسطينية، على غرار السنوات الماضية ومنذ انطلاق مهرجان الفيلم العربي في روتردام سنة 2001، بقوة في فعاليات دورته السادسة والعشرين التي تنطلق يوم الأربعاء 10 يونيو وتستمر حتى ١٤ يونيو

وتقام الفعاليات على امتداد خمسة أيام في قاعتي لانتارن/فينستر وكامبيس بالضواحي الجنوبية للمدينة الهولندية.

بوستر يحمل علم فلسطين

ويبدأ حضور فلسطين من ملصق المهرجان (البوستر)، وفي لفتة وفاء، تكرّم هذه الدورة أحد مؤسسي المهرجان، الشاعر والناشط الفلسطيني في هولندا محمد أبو ليل، الذي غيّبه الموت نهاية العام الماضي عن عمر ناهز السابعة والستين.

وقد خلّف رحيله حزناً عميقاً لدى كل من عرفه، وخاصة بين نشطاء القضية الفلسطينية، التي ظل حاضراً في مختلف فعالياتها على امتداد عقود.

كما اختارت إدارة المهرجان عرض فيلم المخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب "وقائع من الحصار"، الذي يُعرض للمرة الأولى في مهرجان سينمائي عربي بعد مشاركته في مهرجان برلين الأخير وحصوله على إحدى جوائزه.

وتدور أحداث الفيلم في مخيم اليرموك بضواحي دمشق، أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يطرح أسئلة الشتات الفلسطيني في واحدة من أكثر لحظاته مأساوية.

وضمن اهتمامها المستمر بالقضية الفلسطينية، اختارت إدارة المهرجان الصحفي والمخرج الفلسطيني منتصر مرعي عضواً في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، التي تضم ثلاثة أفلام ذات صلة بفلسطين، هي: “طبيب أمريكي” للمخرج يو سي تانغ، و”عرض إضافي” للمخرجين أحمد الدنف ومي محمود سعد، و”من لا يزال على قيد الحياة” للمخرج نيكولاس واديموف.

مسابقة الأفلام القصيرة

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، تحضر فلسطين من خلال فيلم المخرج الفلسطيني المقيم في اليونان توفيق برهوم “يسعدني أنك ميّت”.

كما يعرض المهرجان، في إطار برامجه الخاصة وضمن برنامج “يوم فلسطين”، أربعة أفلام أثارت اهتماماً واسعاً خلال العام الماضي، وهي: “كل ما تبقّى منك” لشيرين دعيبس، و”فلسطين 36” لآن ماري جاسر، و”صوت هند رجب” لكوثر بن هنية، و”الطبيب الأخير” لمنتصر مرعي.

وقد وجّهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد من السينمائيين الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات هذه الدورة، التي يُنتظر أن تستقطب قرابة مائة ضيف من داخل هولندا وخارجها، من بينهم عدد من نجوم السينما العربية، مثل المخرج المصري خالد يوسف، والفنانة المصرية الكبيرة لبلبة، والممثلة السورية ريما قندلفت، والممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين.

وسيقدّم المهرجان كذلك نحو سبعين فيلماً من إنتاج سنتي 2025 و2026، تمثل ما يقارب ثلاثين دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها معظم الدول العربية المنتجة للسينما.

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