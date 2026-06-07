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دخلت البلوجر التركية ديلان بولات، قوائم موقع البحث "جوجل"، وذلك بالتزامن مع إصدار النائب العام في أنقرة، قراره بحظر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وأعلنت وسائل إعلام تركية، عن إصدار مكتب التحقيقات في جرائم النشر التابع للمدعي العام الرئيسي في أنقرة، قراره أمس السبت الموافق 6 يونيو، بحظر حساب البلوجر التركية المثيرة للجدل، على موقع "إنستجرام"، وسط اتهامات تطاردها بتسهيل نشر مواد إباحية.

تفاصيل مقتل حارس ديلان بولات

وتطارد ديلان بولات، اتهامات بالمسؤولية عن مقتل "جان بولات" الحارس الشخصي وابن عم زوجها "إنجين بولات"، والذي قُتل في هجوم مسلح بمدينة تشيشمه التابعة لإزمير.

وأشارت التقارير الإعلامية عن الحادث، إلى أن القاتل المحترف نجح في الوصول إلى مقر الفندق الذي كانت تقيم فيه البلوجر التركية وزوجها، عبر تتبع موقعها من خلال الفيديوهات التي قامت بنشرها على حسابها في موقع "إنستجرام".

وأبرزت وسائل إعلام تركية، تفاصيل هجوم والدة الحارس القتيل جان بولات، ضد "ديلان"، إذ ظلت تردد خلال تشييع الجنازة: "كل شيء حدث بسببها… الله ينتقم منها.. أخذتم والدنا منا".

أزمات ديلان بولات

وتعد ديلان بولات وزوجها من أكثر الشخصيات التركية التي ثارت حولها علامات الاستفهام، مع توسع نشاطاتهما التجارية في عدة مجالات منها التجميل، إلى جانب تعمد الثنائي عبر مواقع التواصل إبراز أسلوب الحياة الفاخر وتجاهل توالي التحقيقات القانونية والمالية التي تُجرى بشأنهما.

وقضت البلوجر التركية وزوجها إنجين بولات، 9 أشهر في السجن، بعد اعتقالهما في نوفمبر 2023 في إطار تحقيقات بتهم "غسل الأموال" و"المقامرة غير القانونية" و"تشكيل منظمة إجرامية".

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