بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟

حسمت حنان الليثي، الصديقة المقربة لزوجة الفنان الراحل محمد مرزبان، الجدل المثار حول طبيعة الحضور لصلاة الجنازة عصر اليوم الأربعاء في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وأكدت حنان الليثي، في منشور شاركته عبر صفحة الفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، صحة الأنباء المتداولة حول دعوة زوجة الراحل محمد مرزبان للمعزين بتشييع جثمانه بملابس بيضاء تنفيذًا لوصيته الأخيرة.

تفاصيل جنازة الراحل محمد مرزبان

وعلقت حنان، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، قائلة: "كل اللي هيحضر صلاة الجنازة بناءً على طلب زوجته، برجاء لبس أبيض محدش يلبس أسود، أرجوكوا كله يلبس أبيض".

وتابعت في منشورها ناعية الفنان الراحل: "ربنا يرحمك يا حبيبي حتى في وفاتك مبتحبش الكآبة، ربنا يرحمك يارب".

وفاة محمد مرزبان

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل محمد مرزبان في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء.

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تعرف على موعد ومكان جنازة محمد مرزبان



