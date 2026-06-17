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دياب ينعى محمد مرزبان: "كان من أنقى وأهدى الشخصيات الفنية"

كتب : سهيلة أسامة

01:35 م 17/06/2026

الفنان دياب

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نعى الفنان دياب الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء متأثرًا بإصاباته البالغة إثر حادث دراجة نارية تعرض له قبل أيام.

وكتب دياب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "وداعًا محمد مرزبان.. كان من أنقى وأهدى الشخصيات الفنية.. نسألكم الدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان".

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة محمد مرزبان صباح اليوم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وفاة محمد مرزبان

وكان الفنان الراحل تعرض لحادث سير أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي على الرئتين، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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ورد على فل وياسمين دياب محمد مرزبان

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