يخضع المطرب أحمد العيسوي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، للمتابعة الصحية، بعد إجرائه جراحة عاجلة في القلب، خلال الساعات الماضية.

وكشفت الفنانة إيناس عز الدين، في بيان لها تفاصيل الحالة الصحية لزوجها المطرب أحمد العيسوي، موضحة أنه أجرى جراحة قسطرة تشخيصية بالقلب، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء عدد من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي أظهرت وجود انسداد في شريانين، الأمر الذي تطلب تدخل الأطباء بشكل فوري لتركيب دعامتين، وهو ما تم بنجاح.

استقرار حالة أحمد العيسوي الصحية

وأكدت زوجة الفنان، أن الحالة الصحية للعيسوي أصبحت مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوا الأسرة بشأن نتائج العملية واستجابته الجيدة للعلاج.

ووجهت إيناس عز الدين الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على زوجها خلال الساعات الماضية، قائلة: "الحمد لله زوجي بخير، وأشكر كل من تواصل معي وساندنا في هذه الظروف".

مساندة مصطفى كامل ومجلس الموسيقيين

كما خصت بالشكر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة أنه كان على تواصل دائم معها للاطمئنان على الحالة الصحية لأحمد العيسوي، ولم يتوقف عن متابعة تطورات وضعه الصحي لحظة بلحظة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقاه من أعضاء مجلس النقابة الذين حرصوا على الاطمئنان عليه وتقديم المساندة اللازمة.

واختتمت إيناس عز الدين تصريحاتها بالتأكيد على أن العيسوي في تحسن مستمر، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بتمام الشفاء والعافية، والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني والنقابي.

يذكر أن أحمد العيسوي، عانى في أكتوبر 2025 من جلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، أدت إلى إصابته بتنميل في اليد والقدم بالجانب الأيسر من جسده، و تعافى منها بعد العلاج.

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