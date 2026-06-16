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موعد ومكان جنازة الفنان السوري أسامة السيد يوسف وتفاصيل العزاء

كتب : مصطفى حمزة

03:35 م 16/06/2026
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    أخر ظهور للفنان السوري الراحل اسامة السيد يوسف
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    الفنان السوري اسامة السيد يوسف اخر صورة له قبل وفاته

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أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنان والمخرج الراحل أسامة السيد يوسف، والذي غيبه الموت فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفنان الراحل من مستشفى الرعاية في منطقة جرمانا، على أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد "لالا باشا" بشارع بغداد، عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء.

موعد ومكان عزاء الراحل أسامة السيد يوسف

وكشفت نقابة الفنانين السوريين عن تفاصيل إقامة العزاء؛ حيث تقرر استقبال المعزين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في صالة الإسعاف الخيري، بدءًا من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

آخر أعمال الفنان أسامة السيد يوسف

وكان الفنان السوري أسامة السيد يوسف قد رحل عن عالمنا عقب انتهائه مساء أمس الإثنين، من تصوير مشاهده في مسلسل الفانتازيا "بيت الياسمين"، والذي يشارك في بطولته والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

جدير بالذكر أن مسلسل "بيت الياسمين" يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، من بينهم: عبد المنعم عمايري، ونادين خوري، وعبير شمس الدين، وباسل فتال، والعمل من تأليف قاسم الويس، وإخراج عمار تميم.

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نقابة الفنانين السوريين أسامة السيد يوسف نادين خوري

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