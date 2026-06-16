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خالد بن الوليد ومصطفى محمود.. شخصيات تاريخية وفنية يتمنى النجوم تجسيدها

كتب : معتز عباس

10:00 ص 16/06/2026 تعديل في 11:29 ص

نجوم الفن

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تتجه أنظار عدد من نجوم الفن نحو الشخصيات التاريخية والرموز الفنية الخالدة، حيث كشف أكثر من فنان عن رغبته في تجسيد سير ذاتية لأيقونات تركت بصمة في التاريخ والسينما، ما يعكس شغفهم بالأعمال الدرامية الملهمة وإحياء قصص مؤثرة من الماضي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين كشفوا عن رغبتهم وأمنياتهم في تجسيد أعمال فنية عن شخصية تاريخية وفنية.

ياسمين صبري (كاميليا)

كشفت الفنانة ياسمين عن الشخصية التي تتمنى تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني قادم، موضحة أنها ترغب في تقديم قصة حياة الفنانة الراحلة كاميليا، إحدى نجمات الأربعينيات والخمسينيات.

وقالت ياسمين خلال لقائها مع برنامج"ET بالعربي" إنها ترى في كاميليا شخصية ثرية دراميًا، مشيرة إلى أنها إسكندرانية ذات أصول إيطالية، مؤكدة وجود تشابه بينها وبينها في الشكل، ما يجعل المشروع أكثر قربًا لها.

وأضافت أنها منشغلة حاليًا بتصوير فيلمها الجديد "نصيب"، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان السوري معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، معربة عن سعادتها بالتعاون معه.

حمزة العيلي (دكتور مصطفى محمود)

حلَّ حمزة العيلي ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي

وتحدث حمزة عن حلمه الكبير قائلا: "حلمي أعمل شخصية مصطفى محمود الدكتور العظيم.. ده الحلم الكبير أوي اللي بتمناه".

أحمد السقا (خالد بن الوليد)

أثار الفنان أحمد السقا الجدل الفترة الماضية، حينما تحدث خلال إحدى الندوات عن الشخصية التي يطمح لتجسيدها في أعماله القادمة، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم دور القائد التاريخي خالد بن الوليد.

وقال السقا إن شخصية خالد بن الوليد تمثل له حلمًا فنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه الأقرب شكليًا لشخصيته وفقًا للكتب والرسومات التاريخية، إلى جانب امتلاكه لمواصفات الفارس التي تؤهله لتجسيد الدور.

وأضاف أنه علم بوجود تحضيرات إنتاجية لتقديم العمل خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من حماسه للمشاركة في هذا المشروع إذا أتيحت له الفرصة.

يارا السكري(فاتن حمامة)

أعربت الفنانة يارا السكري عن سعادتها بالتشبيه بينها وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، متمنية تجسيد شخصيتها وتقديم سيرتها الذاتية يومًأ ما.

وأضافت يارا السكري في لقائها مع إنجى على فى برنامج "نجوم رمضان أقربلك" على إذاعة "نجوم إف إم"، أنها تتمنى تجسيد شخصية سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، نظرًا لمكانتها الكبيرة وتأثيرها العميق، وتميزت بالرقى فى أسلوبها وملابسها، ونالت احترام الجميع بثقافتها.

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نجوم الفن شخصيات تاريخية ياسمين صبري أحمد السقا

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