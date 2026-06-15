دعمت الفنانة منة فضالي منتخب مصر قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

دعم منتخب مصر

وحرصت منة فضالي على مؤازرة الفراعنة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت رسالة دعم للجماهير واللاعبين، وكتبت: "مصر هتغلب إن شاء الله".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، متمنين التوفيق لمنتخب مصر في واحدة من أقوى مواجهات المجموعة، ومؤكدين دعمهم الكامل للفراعنة .

آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية

شاركت منة فضالي في درام رمضان بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

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