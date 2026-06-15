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نال صعود منتخب مصر لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم، على مدار السنوات الماضية، اهتماماً واسعاً من صناع الأعمال الفنية في مصر، ورصدت أفلام عديدة، في مقدمتها "العالمي"، أحلام وأفراح المشاركة في المونديال.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير، أبرز الأعمال الفنية المصرية التي حملت إشارات لرحلة الصعود نحو المونديال، وذلك قبل ساعات من خوض المنتخب المصري اولى مبارياته في مونديال 2026.

محمد فؤاد وفيلم "أمريكا شيكا بيكا" ومونديال 90

رصد الفيلم الذي قدمه المخرج خيري بشارة والكاتب مدحت العدل، وقام ببطولته النجم محمد فؤاد، مدى التفاعل مع مشاركة منتخب مصر في مونديال إيطاليا 90.

وظهر نجوم العمل، ومنهم محمد فؤاد، ومحمد لطفي، والشحات مبروك، وهم يتابعون داخل بنسيون متواضع جداً مباراة مصر وهولندا. ومع عرقلة حسام حسن واحتساب ركلة الجزاء، يثبت الجميع أنفاسهم، وبمجرد دخول الكرة شباك الحارس الهولندي من قدم مجدي عبد الغني، ينفجر الجميع بالبقاء فرحاً.

فيلم "ليلة سقوط بغداد" وهدف مجدي عبدالغني

في إطار كوميدي ساخر، عاد الهدف المونديالي الشهير ليظهر في فيلم "ليلة سقوط بغداد" من تأليف وإخراج محمد أمين.

ويقوم الفنان حسن حسني، الذي جسد دور ناظر المدرسة والوالد المهموم، في أحد المشاهد بنصح بطل الفيلم أحمد عيد "الشاب العبقري طارق"، بمشاهدة هدف مجدي عبد الغني في مرمى هولندا بكأس العالم 1990، كنوع من العلاج النفسي والهروب المؤقت من حالة الإحباط العام التي تسيطر على عقله.

فيلم "كابتن مصر" وحلم الصعود

ظهر الكابتن مجدي عبد الغني للحديث عن الهدف التاريخي الذي أحرزه في مونديال 90، من خلال فيلم "كابتن مصر" من بطولة محمد إمام، وتأليف عمر طاهر، وإخراج معتز التوني.

وفي مشهد حلم يقظة داعب بطل الفيلم اللاعب "كمال كونجو" داخل السجن، يظهر الكابتن مجدي عبد الغني بشخصيته الحقيقية كضيف شرف، ليقدم له نصيحة كوميدية لحل أزمته قائلاً: "الكرة هي اللي دخلتك السجن وهي اللي هتخرجك منه"، ليحفزه على تشكيل فريق محترف من النزلاء، وسط مفارقات وسخرية ومداعبة من الكابتن حول هدفه التاريخي الغائب.

مسلسل "الوصية" ومونديال روسيا

مع تأهل مصر الفعلي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، واكبت الدراما الحدث بروح ساخرة في مسلسل "الوصية" من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة خدعة كوميدية؛ حيث أقنع "إيبو" و"سمسم" الشاب "زبدة" (أيمن وتار) بأنه تم استدعاؤه رسمياً للمنتخب للسفر إلى روسيا. ولكي تكتمل الخدعة، استعانوا بنجوم جيل 1990 التاريخي بشخصياتهم الحقيقية.

وظهر في المسلسل نجوم الكرة: أحمد شوبير، ومجدي عبد الغني، وجمال عبد الحميد، لإقناعه بأنهم ما زالوا القوام الأساسي للفراعنة، وسط مواقف مضحكة عكست تقدم النجوم في العمر ومحاولتهم مجاراة التدريبات الشاقة.

مجدي عبد الغني في "الوصية"

نبوءة فيلم "العالمي"

يُعد فيلم "العالمي" من بطولة النجم يوسف الشريف، وتأليف ياسين كامل وإخراج أحمد مدحت، في مقدمة أبرز الأفلام التي جسدت حلم صعود مصر إلى كأس العالم.

ورصد الفيلم ملامح من المباراة المصيرية لمنتخب مصر أمام الجزائر في استاد القاهرة للتأهل للمونديال، وظهر بطل العمل "مالك" (يوسف الشريف) وهو يشارك في المباراة كبديل رغم إصابته بجلطة خطيرة في القدم، ليسجل هدف الفوز القاتل بضربة رأسية في اللحظات الأخيرة، وتحت قيادة حقيقية من الكابتن حسن شحاتة الذي ظهر بشخصيته في الفيلم.

وبعد أشهر قليلة من عرض الفيلم في يوليو 2009، عاش الجمهور نفس السيناريو حرفياً في تصفيات مونديال 2010؛ حيث واجهت مصر الجزائر في استاد القاهرة واحتاجت للفوز بفارق هدفين، وسجل عماد متعب هدفاً قاتلاً في الدقيقة 95.

وعندما تأهل منتخب مصر لنهائيات مونديال روسيا، قارن الجمهور بين لقطة محمد صلاح وهو يسجل ضربة الجزاء القاتلة أمام الكونغو في الدقيقة 95، وبين مشهد يوسف الشريف الشهير في الفيلم.

فيلم "العالمي"



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