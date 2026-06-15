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إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

كتب : هاني صابر

11:50 ص 15/06/2026 تعديل في 12:53 م
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علقت الفنانة إلهام شاهين، على مبارة مصر وبلجيكا المرتقبة والمقرر إقامتها بعد ساعات في أولى مباريات المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم.

إلهام شاهين تدعو لمصر قبل مباراة بلجيكا

ونشرت إلهام، الصور التي استعانت فيها بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب يوفق منتخبنا المصري.. ويفرح قلوب كل المصريين".

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب بلجيكا اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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إلهام شاهين مصر وبلجيكا كأس العالم

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