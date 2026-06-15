بدأت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التحضيرات لإصدار الكتاب ‏التذكاري الثاني للمهرجان، والذي يسلط الضوء على مسيرة عباس صابر، أحد أبرز ‏مصممي المناظر وأشهر خبراء الإكسسوار في تاريخ السينما المصرية.‏

لقاء مع عباس صابر

وفي إطار الإعداد للكتاب التذكاري، عقدت الكاتبة عبير عواد مدير التحرير والنشر بالمهرجان والكاتب الصحفي عمرو عز الدين، لقاء مطول مع عباس صابر داخل منزله بمحافظة الجيزة، حيث ‏استمرت الجلسة لساعات تناولت العديد من المحطات الإنسانية والفنية في ‏حياته.‏

وشهد اللقاء استعراضا لذكريات الطفولة وتأثير البيئة الشعبية والتراث الثقافي ‏والفني الذي نشأ فيه عباس صابر، وانعكاس ذلك على رؤيته الفنية وعمله في مجال ‏الإكسسوار السينمائي، كما تطرق الحوار إلى عدد من المواقف والقصص المرتبطة ‏بمسيرته المهنية، وعلاقته بعدد من كبار صناع السينما، وفي مقدمتهم المخرج ‏الراحل يوسف شاهين والمخرج مصطفى العقاد، إلى جانب ذكريات لقائه بالنجم ‏العالمي أنتوني كوين وعدد من الشخصيات الفنية البارزة.‏

ومن المقرر أن يتناول الكتاب جوانب متعددة من مسيرة عباس صابر الفنية ‏والإنسانية، مع إلقاء الضوء على دوره في صناعة الصورة السينمائية من خلف ‏الكاميرا، وعلاقاته المهنية مع كبار المخرجين المصريين والعرب، بما يتيح للقراء ‏فرصة التعرف على تفاصيل عالم السينما وكواليسه من منظور أحد أبرز ‏المتخصصين في فن الإكسسوار.‏

الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ومن المنتظر الكشف عن الكتاب التذكاري خلال فعاليات الدورة الثامنة من ‏مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.‏



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