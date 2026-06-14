قالت الفنانة الكبيرة آثار الحكيم إنها اعتزلت الفن منذ 15 عامًا، وكشفت أنها اعتزلت بكامل إرادتها.

آثار الحكيم تتحدث عن قرار اعتزال الفن

وتابعت آثار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل: "اعتزالي الفن لم يكن بسبب خلافات داخل الوسط الفني أو ضغوط كما يشاع، اعتزلت وأنا في قمة نجاحي وهذا من فضل الله".

وأضافت: "الحمد لله الناس لسه بتبعت رسائل جميلة وبتسأل عليا، وده من فضل ربنا نعمة كبيرة، وقرار الاعتزال كتن قرار شخصي نابع من قناعة داخلية".

واستكملت: "أنا من فضل الله تشبعت فن.. الإنسان بيمر بمراحل، طفولة بيبقى بيلعب، مراهقة تمرد، شباب إثبات ذات، وبعدها جواز وأولاد، وبعدين بييجي وقت لازم الواحد يقعد يلحق نفسه".

أبرز أعمال آثار الحكيم

الفنانة آثار الحكيم قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، من بينها: "زيزينيا"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "أيوب"، "بطل من ورق"، وغيرها

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