نعى الفنان حسين فهمي الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد تسبب في ضيق شديد بالتنفس.

وكتب حسين فهمي في نعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، أحد أبرز رموز الفن المصري، وصاحب المسيرة الإبداعية الثرية التي امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالًا خالدة في السينما والدراما والمسرح، وترك بصمة فنية وإنسانية ستظل راسخة في وجدان جمهوره ومحبيه".

وأضاف: "أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة ومحبيه وزملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة عبد العزيز مخيون



وكانت أسرة الفنان الراحل أعلنت أن صلاة الجنازة أُقيمت عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

آخر أعمال عبد العزيز مخيون



وشارك عبد العزيز مخيون في موسم دراما رمضان 2026 من خلال 3 أعمال فنية، من بينها مسلسل إفراج، الذي قام ببطولته عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم.

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