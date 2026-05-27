علق المنتج هاني محروس بشكل غاضب على الهجوم الذي يتم شنه عبر صفحات مواقع التواصل على الأعمال الفنية مؤخراً، وأحدثها أغنية "بحرية" التي جمعت بين المطرب محمد حماقي، والمطربة شيرين عبد الوهاب.

وكتب هاني محروس عبر صفحته في موقع فيسبوك: "حرية الرأي حاجة حلوة مفيش كلام… بس مش بقلة الأدب، عيب بقينا كده ليه؟".

تفاصيل تعليق هاني محروس

وتابع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس: "والأذواق مختلفة بس نختلف في الرأي، لكن نتفق على الاحترام لبعض، عيب احنا مصريين مش صهاينة".

وأضاف: "وأرجو التقدير لكل واحد بيتعب في مجاله وشغله، عيب كده، بقينا كده ليه؟ مش معنى إنك محبتش حاجة فتلعن وتشتم في مبدعين بلدك، فيلم أو غنوة أو برنامج أو مسلسل أو إعلان، ده فن والفن ملوش معايير يا فندم".

دويتو حماقي وشيرين عبدالوهاب في مرمى الهجوم

يذكر أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شهدت بداية من أول أمس الإثنين هجوماً حاداً ضد أغنية "بحرية" التي قدمها محمد حماقي وشيرين عبدالوهاب.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل كلمات ولحن الأغنية التي وضعها الفنان عزيز الشافعي، وذلك بعد فترة وجيزة من الجدل الذي أثارته أغاني "الحضن شوك"، و"تباعاً تباعاً" التي كتب كلماتها ولحنها، وغنتها شيرين عبد الوهاب.

