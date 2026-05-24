حرص الناقد الأمير أباظة، رئيس الدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، على توضيح موقفه مما يُثار عن وجود أزمات داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وخاصة إعلان الكاتب الصحفي سمير شحاتة تقدمه باعتذار عن تولي مهام منصب المدير العام.

وأعلن الكاتب الصحفي سمير شحاتة تقدمه باعتذار إلى الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، اليوم الأحد، عن عدم الاستمرار في مهام المدير العام لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

رد الأمير أباظة على الخلافات واعتذار سمير شحاتة

وتحدث الأمير أباظة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلاً: "استقالة أو اعتذار الأستاذ سمير شحاتة لظروف شخصية ويمكنك مراجعته شخصياً في سبب اعتذاره".

وعن المثار بشأن الخلافات داخل الجمعية، أجاب: "كيف يكون انشقاق في مجلس الإدارة ونتيجة التصويت 7/2؟".

مصير مهرجان الإسكندرية السينمائي

وعلق على مصير الدورة 42 للمهرجان، وقال: "المهرجان يقام إن شاء الله في موعده خلال الفترة من 26 - 30 سبتمبر".

وتردد مؤخراً وجود خلافات داخل الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما، عقب إعلان إعادة انتخاب الناقد الأمير أباظة رئيساً للدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحسم الأمير التصويت داخل مجلس الإدارة لصالحه بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين.

