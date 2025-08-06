عمرو سلامة يدعم محمد عبدالعاطي: "ربنا يرجعك لحبايبك بالسلامة"

كتب - معتز عباس:

علق المخرج عمرو سلامة على إلقاء السلطات الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على منصات التواصل الاجتماعي، والمتهم بنشر محتوى خادش للحياء العام.

ودعم عمرو سلامة، البلوجر "محمد عبدالعاطي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من تجربة شخصية محمد عبد العاطي من أكثر الناس اللي عرفتها على المستوى الشخصي مؤخرا وحبيتهم ودخلوا قلبي".

وأضاف: "شخص طيب وجدع ودمه خفيف وابن حلال مصفي، لغته اللي في ناس مش موافقة عليها وده حقهم، هي نفس لغته اللي شوفت بعيني مئات الشاب بيسلموا عليه وبيقولوله بنحبك عشان بتتكلم زينا".

وتابع: "من حق أي حد يكره طريقته، أو يتهمها بتشويه "الذوق العام وقيم الأسرة" أو يقاطعه، يرفض يجوزه بنته، يلعنه في تعليقات على النت، لو شافه يقوله في وشه بكرهك"، بس فرحة أي حد بنومته في الحجز علشان مجرد شوية كلام حتى لو خارج وفوقيه صوت بطة هي فرحة خسيسة".

وأتم: "ربنا يرجعه لحبايبه الكثير قوي بالسلامة".

وأجرت نيابة الشؤون الاقتصادية تحقيقاتها مع البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على منصات التواصل الاجتماعي، في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وخلال جلسة التحقيق، أقر عبد العاطي بنشره مقاطع الفيديو ضمن برنامج "مع كامل احترامي"، بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد خدش الحياء العام.

شارك محمد عبدالعاطي، في مسلسل برستيج، الذي عرض على منصة "يانجو بلاي" في أبريل الماضي، حيث ضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.