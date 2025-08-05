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بالصور.. سما المصري تظهر بالحجاب أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ

04:31 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سما المصري
  • عرض 4 صورة
    سما المصري
  • عرض 4 صورة
    سما المصري
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كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة سما المصري أثناء مشاركتها في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب أمام لجنتها الانتخابية.

وأدلت سما بصوتها اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس، في اليوم الأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت سما المصري قد أعلنت مؤخرًا عن ارتداء الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها القديمة التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

ونشرت سما، فيديو ظهرت خلاله منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو ده والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة..أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله".

وتابعت: "يا رب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب".

وأضافت: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب، عشان خاطر النبي متنشروش حاجات بجسمي..أبوس إيدكم".

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