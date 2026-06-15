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بقميص الفراعنة وعلم مصر.. سما المصري تدعم المنتخب قبل لقاء بلجيكا

كتب : معتز عباس

07:07 م 15/06/2026

سما المصري

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حرصت الفنانة سما المصري على دعم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية قميص منتخب مصر وتحمل علم مصر.
وأرفقت سما الفيديو بتعليق قالت فيه: "تحيا مصر.. شجع منتخب مصر في كأس العالم"، ليتفاعل معها المتابعين بشكل كبير، الذين تمنوا فوز الفراعنة اليوم في مشوارهم الأول بالمونديال.

رسالة شكر من سما المصري للداخلية

وجهت الفنانة سما المصري الشكر لوزارة الداخلية المصرية بعد ضبط المتهم بالتعدي عليها لفظيًا داخل أحد قطارات مترو الأنفاق، مؤكدة على ثقتها في القانون ومؤسسات الدولة، ومشددة على أن الحصول على الحقوق يجب أن يكون عبر الطرق القانونية، بحسب ما كتبته على حسابها بموقع "انستجرام".

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهم عقب بلاغ تقدمت به سما المصري بشأن الواقعة التي حدثت بمحطة مترو حدائق القبة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بمحاولة لفت انتباهها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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سما المصري مصر وبلجيكا كأس العالم 2026

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