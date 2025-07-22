صور.. كريم السبكي يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المنتج والمخرج كريم السبكي، زواجه من فتاة خارج الوسط الفني تدعى "جالين"

وأعلن كريم السبكي، الخبر، عبر صفحته في موقع فيسبوك، إذ نشر صور له مع عروسه، مصحوبة بالآية القرآنية :" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

وتابع: "عقدنا القران، تزوجت جالين وهبة، فصل جديد مملوء بالسلام و الحب، وبركات الله".

وتزوج المنتج كريم السبكي، للمرة الأولى في عام 2016، من المنتجة شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وتم انفصالهم بعد حوالي 3 سنوات من الزواج، ولديهما ابنة تدعى "ليالي" .



وتعاقد المنتج كريم السبكي، مؤخرا مع النجم أحمد العوضي، لتقديم فيلم بعنوان "البوب".