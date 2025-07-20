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وصلة هزار تجمع ياسمينا العبد بأبطال مسلسل "ابن النصابة"

05:13 م الأحد 20 يوليه 2025

الشابة ياسمينا العبد

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد جمهورها مقطع فيديو جديد عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت في الفيديو وهي ترقص وتغني مع الفنانة كندة علوش والفنان معتز هشام على أنغام أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب، في أجواء مليئة بالبهجة والهزار من كواليس تصوير مسلسل "ابن النصابة".

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين، العمل من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية>

وفي سياق آخر، تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات، إذ حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وقدّمت خلاله شخصية زينة.

@yasminaelabd_ 😭 #ابن_النصابه @S Productions @Hamza @Moataz Hesham ♬ الصوت الأصلي - 🇪🇬𝓜𝓮𝓶𝓸.𝓢𝓶𝓲𝓽𝓱🇺🇸

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الشابة ياسمينا العبد تيك توك وصلة هزار ابن النصابة
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