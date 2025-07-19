كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي سليم الجمهور على السوشيال ميديا، مقطع فيديو، خلال قضاء إجازتها في الساحل الشمالي.

وظهرت مي سليم في الفيديو وهي ترقص مع النجم تامر حسني والفنانة نسرين أمين وصديقاتها على أغنية "حبك لو غلطة" من ألبوم "لينا معاد".

ووجهت مي سليم التهنئة لـ تامر حسني، وكتبت: "ألف مبروك يا تيمو الألبوم الجديد حلو أوي".

يذكر أن، ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" ضم 15 أغنية وهم "الأنوثة الطاغي، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم ثاني، لينا ميعاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

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