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بالفيديو.. مي سليم ونسرين أمين ترقصان مع تامر حسني على أغاني ألبوم "لينا معاد"

10:10 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وصديقاتها (2)
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وتامر حسني في الساحل الشمالي (3)
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وصديقاتها (1)
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وتامر حسني في الساحل الشمالي (1)
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية حبك لو غلطة
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية حبك لو غلطة (3)
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية حبك لو غلطة (2)
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية حبك لو غلطة (1)
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية (2)
  • عرض 13 صورة
    مي سليم وتامر حسني يرقصان على اغنية (3)
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وتامر حسني في الساحل الشمالي (2)
  • عرض 13 صورة
    نسرين امين وتامر حسني في الساحل الشمالي
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي سليم الجمهور على السوشيال ميديا، مقطع فيديو، خلال قضاء إجازتها في الساحل الشمالي.

وظهرت مي سليم في الفيديو وهي ترقص مع النجم تامر حسني والفنانة نسرين أمين وصديقاتها على أغنية "حبك لو غلطة" من ألبوم "لينا معاد".

ووجهت مي سليم التهنئة لـ تامر حسني، وكتبت: "ألف مبروك يا تيمو الألبوم الجديد حلو أوي".

يذكر أن، ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" ضم 15 أغنية وهم "الأنوثة الطاغي، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم ثاني، لينا ميعاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

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مي سليم الساحل الشمالي السوشيال ميديا تامر حسني نسرين أمين أغنية حبك لو غلطة ألبوم لينا معاد
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