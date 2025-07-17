عمرو دياب يشارك في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بحفل غنائي

كتب- مروان الطيب:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انضمام النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر تركي ملصق دعائي تصدره "الهضبة" عبر حسابه على "X" وكتب: "الهضبة في الرياض، الفنان عمرو دياب في أسبوع النزال ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، مسرح أبو بكر سالم 25 يوليو".

وطرح عمرو دياب مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية هذا العام بعنوان "ابتدينا" والذي تعاون خلاله مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، ويحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.