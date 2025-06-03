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عرض فيلم "السيستم" على منصة "يانجو بلاي" في عيد الأضحى

06:26 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

فيلم السيستم

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن عرض فيلمه الجديد "السيستم"، على منصة "يانجو بلاي" في عيد الأضحى المبارك".

ونشر الفيشاوي بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "قريبا السيستم علي يانجو بلاى في العيد الاضحى المبارك، يارب ينول اعجابكم تأليف أحمد مصطفي، تصوير هيثم ناصر، إخراج أحمد البنداري".

فيلم "السيستم"، بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق، من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

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فيلم السيستم عيد الأضحى الفنان أحمد الفيشاوي
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