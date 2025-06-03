محمد رياض ووفاء عامر.. توافد نجوم الفن على جنازة الراحلة سميحة أيوب

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

توافد نجوم الفن على جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

شهدت الجنازة وصول عددًا من نجوم الفن وهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد رضا، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، وإلهام شاهين و نور النبوي، ولقاء سويدان، ومديحة حمدي ونادية الجندي والمخرج أشرف فايق، والمخرج الكبير خالد جلال، وغيرهم من النجوم.

وكانت سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

تُعد الفنانة الراحلة من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.