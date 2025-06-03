إعلان

محمد رياض ووفاء عامر.. توافد نجوم الفن على جنازة الراحلة سميحة أيوب

05:55 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أشرف زكي في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    جمال عبدالناصر في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالعزيز في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    محمد رياض في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    جمال عبدالناصر في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    وفاء عامر في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة سميحة أيوب
  • عرض 14 صورة
    محمد رياض في جنازة سميحة أيوب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / محمود بكار:

توافد نجوم الفن على جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ93 عامًا.

شهدت الجنازة وصول عددًا من نجوم الفن وهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد رضا، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، وإلهام شاهين و نور النبوي، ولقاء سويدان، ومديحة حمدي ونادية الجندي والمخرج أشرف فايق، والمخرج الكبير خالد جلال، وغيرهم من النجوم.

وكانت سميحة أيوب رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عامًا.

تُعد الفنانة الراحلة من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

وُلدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الفنان الكبير زكي طليمات.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 بفيلم "المتشردة"، وشاركت لاحقًا في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، إلى جانب أعمالها التلفزيونية والإذاعية المميزة.

جنازة سميحة أيوب وفاة سميحة أيوب سميحة أيوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مهرجان الجونة السينمائي" ينعى الفنانة الراحلة سميحة أيوب

إعلان

إعلان

نور النبوي ونادية الجندي ومديحة حمدي .. 20 صورة من جنازة الفنانة سميحة أيوب
الطريق إلى البرلمان| مجدي الجلاد يكشف عن فرص حزب النور في البرلمان المقبل
خاص| القبض على 5 من المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر