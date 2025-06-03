بالصور.. أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ جوري بكر والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جوري بكرًا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وعلقت: "أقل الكمال، أكثر المصداقية".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجل إطلالة في الدنيا"، "ملكة جمال المجال"، "جمالك غير طبيعي"، "عيونك حلوين وتسحر".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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