إعلان

بـ"شورت"..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في دهب والجمهور يعلق (صور)

12:13 م السبت 17 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين (1)
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في دهب.

ونشرت ليلى علوي، صورتين ظهرت فيهما مرتدية "شورت" بصحبة الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلب دهب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه الحلاوة دي، جميلة، عسل أوي يا ليلى، حلويات دهب".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

ليلى علوي إلهام شاهين إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطورات جديدة بشأن "سكن لكل المصريين 5".. أعداد المتقدمين بكل مدينة وموعد "رسائل الأولوية"