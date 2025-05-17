بـ"شورت"..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في دهب والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في دهب.

ونشرت ليلى علوي، صورتين ظهرت فيهما مرتدية "شورت" بصحبة الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلب دهب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، إيه الحلاوة دي، جميلة، عسل أوي يا ليلى، حلويات دهب".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.